Filderstadt (pol/lh)Seinen Führerschein abgeben musste ein 58-jähriger Audi-Fahrer, nachdem er am späten Mittwochabend unter Alkoholeinfluss einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Q7 auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr kurz vor der Anschlussstelle Filderstadt-West auf dem rechten Fahrstreifen einem vorausfahrenden 3er BMW, besetzt mit dem 20-jährigen Fahrer und seinem 27-jährigen Beifahrer, gefährlich dicht auf. Anschließend überholte er den BMW und zwang den 20-Jährigen beim Wiedereinscheren zu einem Ausweichmanöver nach rechts in Richtung der Leitplanken. Nur durch eine starke Bremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Audi verhindern. In der Forststraße in Filderstadt stoppte eine hinzugerufenen Streifenbesatzung den Audi-Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die deutliche Alkoholisierung des 58-Jährigen fest, der daraufhin neben seinem Führerschein auch noch eine Blutprobe abgeben musste.