Anzeige

Bempflingen (pol) - Ein betrunkener Unfallverursacher ist am Sonntagmorgen von der Polizei geweckt worden, nachdem er sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte.

Der 27-Jährige war mit seinem Opel Astra kurz vor acht Uhr beim Abbiegen von der Metzinger Straße in die Nürtinger Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überfuhr ein Verkehrszeichen, durchbrach einen Holzzaun und kam auf dem Rasen eines Vorgartens zum Stehen. Durch den Aufprall verlor der Pkw die vordere Stoßstange samt Kennzeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Opel-Fahrer davon. Sein Auto konnte von der Polizei an der Halteranschrift angetroffen werden. Da ein Zeuge den Fahrer in das Haus gehen sah, wurde daraufhin über einen Bereitschaftsrichter ein Beschluss zum Betreten des Gebäudes erwirkt.

Mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr konnte die Haustüre aufgemacht werden, da auf die Klingel niemand reagierte. Die Beamten trafen den 27-Jährigen schlafend im Bett an. Er war laut Polizei erheblich betrunken. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Nach der Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.700 Euro.