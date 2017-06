Nürtingen (pol) - Eine Besatzung eines Rettungswagens stoppte am Sonntagmittag auf der B 313 zwischen Plochingen und Nürtingen am Ortsbeginn von Nürtingen den Autofahrer, nachdem dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer stand deutlich erkennbar unter Alkoholbeeinflussung. Auf dem Beifahrersitz saß darüber hinaus noch sein 7-jähriges Enkelkind. Eine hinzugezogene Polizeistreife versuchte vergeblich bei dem 60-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durchzuführen. Während das Kind den Eltern übergeben wurde, musste der Fahrzeuglenker mit zur Blutentnahme. Auch der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden noch an Ort und Stelle sichergestellt.

