Nürtingen (pol) - Einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken ist es, dass eine Unfallflucht recht schnell geklärt werden konnte. Eine 56 Jahre alte Frau befuhr in Begleitung eines weiteren Radlers mit ihrem Pedelec gegen 19.45 Uhr die Straße Am Leurenberg und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhren die beiden einfach weiter und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 16-Jähriger beobachtete, wie die Polizei berichtet, das Geschehen. Er nahm sogleich die Verfolgung der Flüchtenden mit seinem Roller auf und benannte der Polizei wenig später die Anschrift der Wohnung, in die die beiden gingen.

Die Ordnungshüter konnten die Unfallverursacherin dort wenig später antreffen. Es nützte der Radlerin auch nichts, dass sie sich in einem Schrank verstecken wollte. Schnell wurde ersichtlich, warum sie sich von der Unfallstelle entfernt hatte. Sie stand nämlich deutlich unter Alkoholeinwirkung. Der Test zeigte über zwei Promille, weshalb sie nun mit zur Blutentnahme musste.