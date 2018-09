30.9.2018 Am frühen Sonntagmorgen stürzte eine 47-jährige alkoholisierte Frau bei Uhingen in die Fils und musste gerettet werden.

Uhingen (dpa/red) Beim Sturz in die Fils hat sich eine Frau in Uhingen schwer verletzt. Die 47-Jährige war in der Nacht auf Sonntag offensichtlich betrunken die steile Böschung am Ufer der Fils hinuntergefallen, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Anwohner hörten ihre Hilferufe und verständigten die Polizei. Da eine Bergung ohne weiteres nicht möglich war, musste die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen werden. Nach Beseitigung der Bepflanzung wurde eine provisorische Schiene errichtet und die Frau mittels Bergetrage gerettet. Sie wurde mit Verdacht auf mehrere Frakturen in eine Klinik eingeliefert. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Uhingen mit 20 Mann, ein Rettungswagen mit Notarzt und die Schnelle Einsatzgruppe des Malteser Hilfsdienstes vor Ort im Einsatz.