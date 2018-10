Anzeige

Nürtingen (pol) Wegen ungebührlichem Verhalten sind am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr drei Personen in der Oberensinger Straße eines Linienbusses verwiesen worden. In der Folge wurden der Busfahrer und dessen Kollege von den Personen beleidigt. Beim Verlassen des Busses traten sie mit den Füßen gegen den Bus. Die Drei wurden am Ortsausgang von Zizishausen von einer Polizeistreife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Ein 23-Jähriger aus Unterensingen, zog sofort ein Messer, woraufhin er von den Beamten zu Boden gebracht, fixiert und entwaffnet werden musste. Die beiden Begleiter, ein 29-Jähriger aus Köngen und ein 24-Jähriger aus Unterensingen kamen der Aufforderung der Beamten Abstand zu halten nicht nach. Sie verhielten sich zunehmend aggressiv und wurden beleidigend, woraufhin sie durch weitere Polizeistreifen ebenfalls fixiert werden mussten. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde einer der Gruppe auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde ein Alkoholgehalt von über 2 Promille gemessen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es kam zu keinen nennenswerten Sachschäden.