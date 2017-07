Denkendorf (pol) - Am späten Samstagabend wurde der Polizei eine größere Schlägerei

im Bereich des Sonnenhofes gemeldet. Vor Eintreffen der alarmierten

Streifen hatte sich jedoch bereits ein Großteil der Beteiligten von

der Örtlichkeit entfernt. Vor Ort konnten noch drei Männer im Alter

von 30, 54 und 57 Jahren angetroffen werden, die augenscheinlich

leichte Verletzungen davongetragen hatten. Weitere noch angetroffene

Personen waren unverletzt. Die Befragung zum Sachverhalt gestaltete

sich aufgrund des erheblichen Alkoholpegels der Beteiligten und

Zeugen sehr schwierig. Offensichtlich hatten sich zwei größere

Gruppen auf dem Gelände aufgehalten, die jeweils für sich ihr eigenes

Fest feierten. Die beiden Gruppen gerieten schließlich in Streit, der

dann wohl auch in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Das

Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anzeige