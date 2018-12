Anzeige

Oberboihingen (pol)Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw Daimler-Benz in Oberboihingen die Johannesstraße bergabwärts. An der Kreuzung zur Karlstraße missachtete die 34-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte miteinander.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 34-Jährige zu tief in das Glas geschaut hatte. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Der Führerschein der Fahrerin wurde noch an Ort und Stelle in Verwahrung genommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.