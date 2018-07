Anzeige

Ostfildern Nellingen (pol) Am Mittwochabend ist ein Polizeibeamter durch einen Hundebiss leicht verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten zwei vollkommen betrunkene Männer in Begleitung eines Hundes im Bereich eines Supermarkts in der Hindenburgstraße.

Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung und ihres offen aggressiven Verhaltens sollten die beiden 47 und 50 Jahre alten Männer in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrten sie sich, indem sie den Hund auf die Polizisten hetzten. Die Männer konnten mit Unterstützung eines zufällig anwesenden weiteren Polizeibeamten überwältigt werden.

Hierbei biss der Mischlingshund diesen Beamten und verletzte ihn leicht. Die beiden stark alkoholisierten Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Hund konnte durch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel eingefangen werden und wurde im Tierheim untergebracht.