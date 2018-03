Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) Ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend, gegen 21 Uhr, in der Notzinger Steige ereignet hat. Eine 59-jährige Notzingerin befuhr mit Ihrem Peugeot die Notzinger Steige in Richtung Kirchheim, als sie in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort kam ihr eine 36-jährige Renault-Lenkerin entgegen, mit welcher sie anschließend frontal kollidierte. Beide Fahrzeuglenkerinnen verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Da die beiden Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese jeweils durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr Kirchheim mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Notzingerin, die den Unfall verursacht hat, unter Alkoholeinfluss stand. Da die anschließende Alkoholüberprüfung einen Wert von nahezu zwei Promille ergab, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde ihr Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zu den Akten genommen.