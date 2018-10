Anzeige

Aichwald (pol) - Eine betrunkene Frau hat am Mittwochnachmittag in Schanbach einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Eine Zeugin konnte gegen 14.15 Uhr beobachten, wie die 63-Jährige mit ihrem Mercedes in der Straße Im Lutzen an einem geparkten Opel hängenblieb.

Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr sie, wie die Polizei berichtet, anschließend davon. Später konnten die Beamten die Verursacherin am Abend an ihrer Wohnanschrift ausfindig machen. Da sie sehr stark unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde ihr Führerschein einbehalten. An dem Mercedes war ein zusätzlicher Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstanden.