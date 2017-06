Köngen (pol) - Beim Versuch in eine Firma in der der Denkendorfer Straße einzubrechen, sind am frühen Mittwochmorgen zwei 29 und 30 Jahre alte Männer auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, wie die Polizei berichtet.

Ein Zeuge nahm gegen 0.45 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus dem Bereich der Firma wahr, reagierte richtig und verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnten die beiden aus Köngen stammenden Männer noch auf dem Firmengelände angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Wie sich herausstellte hatten die Beiden versucht, mit einer Brechstange ein Rolltor aufzuhebeln, um in das Lager der Firma zu gelangen. Die erheblich betrunkenen Männer wurden in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie am Mittwochvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt.