Anzeige

Neuhausen (pol)Eine betrunkene Frau hat am Montagnachmittag in Neuhausen einen Verkehrsunfall verursacht und ist weitergefahren. Die 47-Jährige war nach Polizeiangaben mit ihren beiden Kindern in einer Mercedes V-Klasse um 17 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe des Kinder- und Jugendheims blieb sie an einem VW Sharan sowie einer Mercedes A-Klasse, die am Fahrbahnrand geparkt waren, hängen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Obwohl die Insassen des VW noch hupten, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Die Fahrerin des Sharan nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte das flüchtende Fahrzeug am Ortsende in der Esslinger Straße an einer roten Ampel stoppen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 47-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Zeugen gaben an, dass ein weißer Pkw, der in Richtung Wolfschlugen unterwegs war, auf der Durchgangsstraße vom Mercedes der Frau gefährdet wurde. Der Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.