Wendlingen (pol) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochvormittag in Wendlingen einen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei berichtet. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Wagen gegen 10.40 Uhr die Brückenstraße in Richtung Ortsmitte. Im Übergang zur Unterboihinger Straße wendete sie und fuhr zurück.

Nach kurzer Strecke kam sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Pkw einer 63-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Die Unfallverursacherin fuhr zunächst weiter, hielt dann nach etwa 100 Metern an und kam zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten sehr schnell fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste die Fahrerin ihren Führerschein abgeben.