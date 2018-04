Anzeige

Filderstadt (pol)Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Sielmingen einen Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Die 39-Jährige war nach Polizeiangaben mit ihrem Hyundai kurz vor 17 Uhr von der Jakobstraße in die Georg-Schurr-Straße abgebogen. Hierbei kollidierte ihr Wagen mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Da sie leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Das Auto der Unfallverursacherin sowie ein Ford Fiesta mussten abgeschleppt werden.