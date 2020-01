Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine betrunkene Autofahrerin ist am frühen Freitagmorgen von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten waren kurz nach zwei Uhr auf der Überleitung von der Flughafenstraße zur L 1192 unterwegs, als ihnen der Citroen der 30-Jährigen mit eingeschaltetem Fernlicht, ohne abzublenden, entgegenkam. An der Einmündung zur Flughafenstraße ordnete sich die Fahrerin auf dem Linksabbiegestreifen ein, blinkte jedoch nach rechts. Nachdem sie falsch abgebogen war, wendete die Polizeistreife und folgte dem Pkw. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug im Anschluss in erheblichen Schlangenlinien die Auffahrt zur B 27. Am Ende des Beschleunigungsstreifens kollidierte sie hierbei fast mit der Leitplanke. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 30-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben.