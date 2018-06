Anzeige

Unterensingen (pol) - Eine stark betrunkene Frau hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht und zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die 69-Jährige befuhr mit ihrem Toyota kurz nach 17 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte. Ihren Angaben nach sei ihr ein Lkw

entgegengekommen, worauf sie leicht nach rechts lenkte. Ihr Pkw blieb mit dem Außenspiegel an einem geparkten Auto hängen. Durch den Schlag sei sie irritiert gewesen und noch weiter nach rechts gekommen. Etwa 30 Meter weiter kollidierte ihr Toyota mit einem weiteren Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von weit über einem Promille. Ihren Führerschein musste sie nach einer Blutentnahme abgeben.