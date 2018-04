Anzeige

Esslingen (pol)Eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Obertorstraße zwischen drei alkoholisierten Männern endete am Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr für einen der Beteiligten im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, mündeten die verbalen Streitigkeiten der drei Männer im Alter von 21, 30 und 35 Jahren in einer Schlägerei, bei der alle leichte Verletzungen davon trugen. Ein Beteiligter wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht, die übrigen bedurften keiner medizinischen Behandlung. Alle drei Kontrahenten müssen nun mit einer Anzeige rechnen.