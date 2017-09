Kirchheim (pol) - Ein 21-jähriger Fahranfänger hat am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr mit seinem 3er BMW einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei mir. Er und sein Beifahrer hatten unmittelbar nach der Kollision mit zwei geparkten Autos in der Schönblickstraße die Kennzeichen ihres BMW abmontiert und sich zunächst aus dem Staub gemacht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich alle notwendigen Informationen. Noch während der Fahndung nach den flüchtigen Unfallbeteiligten kehrten diese zur Unfallstelle zurück und der Fahrer des BMW gab sich zu erkennen. Den Beamten entging nicht, dass Fahrer und Beifahrer erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Der Führerschein des jungen Fahrers wurde abgenommen und alle drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Weitere Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.

