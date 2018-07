Anzeige

Nürtingen (pol) Ein aus der Verankerung gerissenes Verkehrszeichen, ein beschädigter Lampenmast und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend in der Steinengrabenstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Lenker eines BMW befuhr gegen 22.15 Uhr die Steinengrabenstraße in Richtung Neuffener Straße. Im Bereich der Einmündung Gerberstraße kam er aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg auf ein Verkehrszeichen, riss dieses aus der Verankerung und touchierte einen Lampenmast. Durch die hinzukommenden Polizeibeamten konnte bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste. Das stark beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.