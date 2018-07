Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Eine 45-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta musste die Polizei Nürtingen am Donnerstagabend aus dem Verkehr ziehen, weil sie deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Autofahrer alarmierten gegen 20.25 Uhr die Polizei, nachdem ihnen der Ford in der Oberboihinger Straße aufgefallen war, der in Schlangenlinien fuhr und dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei der Kontrolle schlug den Beamten sofort starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab nach Polizeiangaben einen vorläufigen Wert von mehr als drei Promille. Nach der fälligen Blutprobe wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.