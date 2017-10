Anzeige

Esslingen (pol) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es in der Häberlinstraße in Esslingen zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Angaben der Polizei konnte eine 32-jährige Verursacherin ermittelt werden. Die Frau wurde beobachtet, wie sie in der Häberlinstraße einen geparkten Ford beschädigte und ausstieg, um sich den Schaden anzuschauen. Anschließend stieg sie wieder in ihr Auto ein und fuhr noch wenige hundert Meter bis zu ihrem Haus. Laut Polizeiangaben stand die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht ermittelt. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden und der Führerschein wurde einbehalten.