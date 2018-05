Anzeige

Esslingen (pol) - Betrunken Unfall verursacht







Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr verursachte ein 85-jähriger Mercedesfahrer in der Maienwalterstraße einen Verkehrsunfall. Auf Grund seines vorangegangenen Alkoholkonsums streifte der 85-Jährige beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden Ford, der von einer 52-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro







Wendlingen (pol) - Fußgängerin angefahren







Am Dienstag gegen 16.20 Uhr wollte eine 87-Jährige die Wendlinger Straße an einer Lichtzeichenanlage überqueren, obwohl diese Rot für die Fußgängerin zeigte. Hierbei wurde die Fußgängerin von einer 59-jährigen VW-Fahrerin angefahren und stürzte zu Boden, wobei sich die 87-Jährige verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.







Wolfschlugen (pol) - In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Föllbach" eingebrochen worden. Der unbekannte Täter schlug die Terrassentüre ein und durchsuchte das ganze Haus. Unklar ist bislang, ob etwas entwendet wurde.