Kirchheim (pol) Die Mercedes-Fahrerin bog demnach gegen 12.45 Uhr von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Isolde-Kurz-Straße ab. Sie geriet dabei zu weit nach links und schrammte an einem dort vor einer roten Ampel wartenden BMW eines 45-Jährigen entlang. Bei der Streifkollision entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die 57-Jährige wurde von der Unfall aufnehmenden Polizeistreife in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein.