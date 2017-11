Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagmorgen Fahrerflucht begangen und konnte Stunden später schlafend in seinem Fahrzeug aufgefunden werden.

Um kurz vor sechs Uhr wurde die Polizei auf einen Baum beim Club Kuckucksei in der Neckarstraße aufmerksam gemacht, der gefährlich in die Straße hereinragte. Bei einer Überprüfung stellte sich laut Polizei heraus, dass ein Pkw-Fahrer mit dem Baum kollidiert war und anschließend geflüchtet ist. Es konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Eine anschließende Fahndung nach dem Verursacher verlief zunächst erfolglos. Kurz vor 8.30 Uhr meldete ein Zeuge ein unfallbeschädigtes Auto, welches vor einer Apotheke in der Braike stand. Im Fahrzeug würde sich eine "leblose" Person befinden. Bei einer Kontrolle kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer lediglich eingeschlafen war. Grund dafür dürfte unter anderem sein Alkoholpegel gewesen sein. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten bislang nicht abnehmen, da er noch keinen vorweisen konnte.