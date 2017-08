Nürtingen (pol) - Ein Atemalkoholwert von über zwei Promille ist laut Polizei am Montagabend bei einem Unfallverursacher in Nürtingen festgestellt worden. Ein 59-Jähriger musste mit seinem Ford verkehrsbedingt an einer Ampel in der Metzinger Straße halten, als ihm der später beschuldigte 61-Jährige mit seiner Mercedes C-Klasse hinten auffuhr. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Nürtingen wurde beim 61-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Wie die Polizei mitteilte, wurde aufgrund des Ergebnisses eine Blutentnahme vorgenommen und der Führerschein des Mercedes-Fahrers beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro, verletzt wurde niemand.

