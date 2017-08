Esslingen (pol) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte nach Angaben der Polizei ein 25-jähriger Plochinger, der am frühen Mittwochmorgen an der Einmündung des Hölderlinwegs in die Wielandstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 25-Jährige war gegen 0.45 Uhr mit seinem VW Golf R-Modell auf der Wielandstraße bergaufwärts unterwegs. Als die Fußgängerampel an der Kreuzung zum Hölderlinweg auf Rot schaltete, wollte er scharf rechts in den Hölderlinweg einbiegen. Weil er aber auf der regennassen Fahrbahn fiel zu schnell fuhr, verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen. Er raste geradeaus weiter, überfuhr ein Verkehrszeichen und knallte mit so großer Wucht gegen eine massive Steinmauer, dass diese teils zwei Meter in den dahinterliegenden Garten flog. Der VW Golf hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Unfallverursacher und sein gleichaltriger Beifahrer blieben bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, wurden aber dennoch vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Plochingers ergab sich ein vorläufiger Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt und er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Golf wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf mindestens 30 000 Euro beziffert.

