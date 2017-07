Kirchheim/Teck (pol) - Einen stark betrunkenen 39-jährigen Radfahrer musste die Polizei am Montagabend aus dem Verkehr ziehen. Der Radler war, laut Polizei, in der Stadtmitte aufgefallen, als er in weiten Schlangenlinien auf dem Gehweg der Eichendorffstraße unterwegs war und kurz vor der Einmündung zur Aichelbergstraße stürzte. Bei der Kontrolle des Mannes musste dieser sich sogar an seinem Fahrrad abstützen, um sich überhaupt auf den Beinen halten zu können. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über 2,5 Promille. Bei der anschließend fälligen Blutentnahme setzte er sich heftig zur Wehr und verletzte dabei einen Polizeibeamten durch Kratz- und Bisswunden leicht. Er durfte nach der Blutentnahme seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er sich nun zudem noch wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anzeige