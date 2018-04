Anzeige

Nürtingen (pol) Der 23-Jährige war mit seinem Hyundai kurz vor 16.30 Uhr zunächst im Birkenweg unterwegs, berichtete die Polizei. Beim Abbiegen in den Eschenweg kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte sich am Bordstein den rechten Vorderreifen. Ungeachtet dessen raste der Fahrer weiter und bog in die Straße Am Lerchenberg ab. Da der Wagen erneut viel zu schnell war, verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte einen geparkten Dacia Dokker auf dessen kompletten linken Seite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Hyundai konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgestellt und der Fahrer angetroffen werden.

Da er stark betrunken war, ein Test ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der junge Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.