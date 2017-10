Anzeige

Filderstadt (pol) - Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Toyota des 35-Jährigen fiel Zeugen kurz nach 12.30 Uhr durch seine unsichere Fahrweise in der Schillerstraße in Plattenhardt auf. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später an der Halteradresse in Bernhausen angetroffen werden. Ein Test beim Fahrer ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.