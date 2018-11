Anzeige

Neuhausen/Filder (pol)Eine alkoholisierte 43-Jährige, die laut Polizei Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten, ist am Sonntagabend nach einer Fahndung von Polizeibeamten kontrolliert worden. Gegen 18.30 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei von Zeugen alarmiert worden, die beobachtet hatten, wie ein dunkelblauer VW Caddy in der Esslinger Straße beim Vorbeifahren einen weißen Pkw touchierte und anschließend in Richtung Autobahn weiterfuhr. Wenig später gingen weitere Anrufe ein, in denen berichtet wurde, dass der Caddy von Plieningen in Richtung Bernhausen in starken Schlangenlinien gefahren war, wobei der Gegenverkehr mehrfach zum Bremsen genötigt worden war. Im Rahmen der Fahndung konnte der Caddy in der Hölderinstraße geparkt angetroffen werden. Kurz danach kam auch die deutlich alkoholisierte 43-Jährige wieder zu ihrem Fahrzeug zurück. Ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt; anschließend musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun nach Zeugen und Geschädigten, die durch die Fahrweise des blauen VW Caddy behindert oder gefährdet wurden, insbesondere wird der Fahrer des weißen Fahrzeugs gesucht, der in der Esslinger Straße von dem VW gestreift wurde. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3.