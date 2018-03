Anzeige

Esslingen, 15.07.2012, 16.10 Uhr, Betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Radfahrer



Ein 24 und ein 45-Jähriger befuhren am Sonntagnachmittag den Radweg der Ulmer Straße entgegen der Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der Zufahrt zum Bahnhof Oberesslingen kollidierten sie mit dem Honda eines 34-Jährigen, der in die Ulmer Straße einfahren wollte. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Zur Reparatur eines der beiden Fahrräder wurde der 27-jährige Bruder des jüngeren Unfallbeteiligten gerufen. Als die Polizisten zu den drei Männern gingen stellten sie fest, dass diese nach Alkohol rochen. Auf die Frage ob sie etwas getrunken hätten meinte der 27-Jährige, dass er keinen Alkohol trinken würde. Er hätte aber einen Joint geraucht bevor er losfuhr. Eine Überprüfung der beiden unfallbeteiligten Radfahrer ergab, dass sie sowohl Alkohol getrunken sowie Drogen konsumiert hatten. Alle drei mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.







Nürtingen, 15.07.2012, 11.50 Uhr, Noch Mal gut gegangen



Am Sonntagvormittag ging in der Notrufzentrale der Polizei ein Anruf ein in dem eine Familie mitteilte, dass sie vermutlich den Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd im Stadtteil Raidwangen vergessen haben. Sie seien momentan in Stuttgart, würden aber so schnell wie möglich zurückkommen. Die Nachbarn seien verständigt, sie hätten jedoch keinen Hausschlüssel. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gelang es den Nachbarn jedoch über eine schräg gestellte Terrassentür in das Haus einzudringen und den stark qualmenden Topf ins Freie zu stellen. Außer einigen verrauchten Räumen entstand kein Schaden.







Frickenhausen, 16.07.2012, 01.25 Uhr, Betrunkener riss Leitpfosten heraus



Ein Betrunkener riss am frühen Montagmorgen mehrere Leitpfosten zwischen Nürtingen und Frickenhausen heraus und warf diese auf die Straße. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren darüber. Ob an ihren Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist muss noch abgeklärt werden. Zwei Streifenwagen die sich auf einer Einsatzfahrt in Frickenhausen befanden mussten stark abbremsen und konnten gerade noch ausweichen. Aufgrund eines Zeugen konnte ein 27-Jähriger, der in Richtung Nürtingen unterwegs war festgenommen werden. Der Betrunkene gab zu, den Unsinn gemacht zu haben. Weitere Geschädigte mögen sich mit dem Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022 9224-0 in Verbindung zu setzen.







Lenningen, 15.07.2012, 17.10 Uhr, Radfahrer verunglückt



Ein 50-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag die Grabenstetter Steige bergab in Richtung Lenningen. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Mountainbike und fuhr in die Leitplanke. Anschließend stürzte er etwa 20 Meter den Hang hinab. Aufgrund der Schräglage des Hanges musste zur Bergung des Verunglückten die Bergwacht mit einem Fahrzeug und 10 Mann ausrücken. Mittels eines Rettungsschlittens wurde er geborgen. Da der 50-Jährige einen Helm trug, erlitt er glücklicherweise nur eine Gehirnerschütterung und keine schwereren Kopfverletzungen. Weiterhin brach er sich den rechten Arm. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.