Nürtingen (pol) - Ein 31-jahriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen gegen 03:10 Uhr in Nürtingen einen spektakulären Unfall versursacht, bei dem ein hoher Schaden entstanden ist. Der Mann befuhr, laut Polizei, die geradlinig verlaufende Kapellenstraße aus Richtung Vendelaustraße kommend, in Richtung Werastraße. Unmittelbar nach der Kreuzung Eugenstraße geriet er mit seinem Fahrzeug nach links und prallte mit großer Wucht gegen ein dort geparktes Auto. Trotz des Aufpralls gab der Verursacher weiterhin Gas und schob mit seinem Fahrzeug das angefahrene Auto etwa 15 Meter weiter auf ein drittes Auto. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus seinem Auto aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Dies wurde aber von einem Anwohner beobachtet, der zwischenzeitlich durch den Lärm aufgewacht war. Der Unfallfahrer wurde etwa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt liegend aufgefunden und war nicht ansprechbar. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Weitere Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei Esslingen übernommen.

