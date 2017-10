Anzeige

Esslingen (pol) - Vier schrottreife Autos und ein Schaden von fast 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein betrunkener Esslinger am frühen Sonntagmorgen in der Krummenackerstraße verursacht hat. Der 21-jährige war nach Angaben der Polizei kurz vor sechs Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Krummenackerstraße aufwärts unterwegs. Weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und zudem alkoholisiert war, verlor er auf der geraden und trockenen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel und kam ins Schleudern. Dabei krachte er zunächst mit der Fahrzeugfront gegen einen geparkten Seat Ibiza. Von diesem wurde der Opel abgewiesen und knallte anschließend mit dem Heck gegen einen geparkten Renault Nevada. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Renault gegen einen davor geparkten Smart geschoben und dieser noch gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Alle Autos wurden so schwer beschädigt, dass jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen ergab einen vorläufigen Alkoholwert von deutlich über einer Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.