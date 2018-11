Betrunken in Schlangenlinien unterwegs: Führerschein weg

Die Polizei sucht Zeugen

Ein silberner Mercedes war am Samstagabend in Schlangenlinien auf der B 27 von Tübingen in Richtung Filderstadt unterwegs. Nun sucht die Polizei Zeugen zu Beinaheunfällen.