Frickenhausen (red)Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend auf der Kreisstraße 1261 zwischen Beuren und Linsenhofen ereignet. Gegen 21.25 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer in Richtung Linsenhofen unterwegs, als er in einer Linkskurve zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Anschließend übersteuerte der Mann sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur.

Dort streifte er den entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen, der sein Fahrzeug danach auf der Fahrbahn zum Stehen bringen konnte. Das Auto des 29-Jährigen schleuderte hingegen wieder in Richtung des rechten Fahrbahnrands, kollidierte dort mit einem Baum und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geworfen. Dort kam es schließlich quer stehend zum Stillstand. Diese Situation erkannte eine 21-jährige Autofahrerin, die ebenfalls von Beuren nach Linsenhofen unterwegs war, zu spät und prallte in das Auto des Unfallverursachers. Durch den Zusammenstoß wurde dieses nochmals um die eigene Achse gedreht, der Wagen der Frau wurde in den linken Grünstreifen abgewiesen, wo es zum Stehen kam.

Alle drei am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrtauglich, der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 16 000 Euro. Sowohl der 26 Jahre alte Mann als auch die 21-jährige Fahrerin wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Dies bestätigte der Atemalkoholtest mit einem Wert von weit über einer Promille. Der 29-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

Für die Unfallaufnahme wurde die K 1261 zwischen Beuren und Linsenhofen bis 23.45 Uhr voll gesperrt. Wegen der erheblichen Verschmutzung der mehr als 100 Meter langen Unfallstelle war außerdem der Einsatz einer Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung erforderlich.