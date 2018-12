Anzeige

Esslingen (pol) Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache gewesen sein, dass ein 26-Jähriger mit seinem Auto am Sonntag kurz vor 3 Uhr in einen Bauzaun gefahren ist und diesen vollständig durchbrochen hat. Er befuhr die Schlachthausstraße in Richtung Gleise, konnte der scharfen Linkskurve in den Übergang zur Neckarstraße nicht folgen und fuhr geradeaus in den dortigen Bauzaun, wie die Polizei berichtet.

Diesen durchbrach er vollständig und kam an einer Steinmauer unmittelbar vor den Gleisen zum Stehen. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.