Neuhausen (pol) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 03.25 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer ein beleuchteter PKW auf, der auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung München neben der Fahrbahn im Grünstreifen stand. Wie die Polizei mitteilte, vermutete der Zeuge eine Panne und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass auf dem Fahrersitz ein 35-jähriger Mann saß und schlief. Bei näherer Betrachtung fiel den Polizisten auf, dass der VW massive Beschädigungen aufwies. Nachdem sie den Mann geweckt hatten,bemerkten sie den Geruch von Alkohol, woraufhin sie einen Atemalkoholtest durchführten. Da dieser positiv verlief, musste sich der 35-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der VW mit Esslinger Kennzeichen abgeschleppt. Möglicherweise war der Mann vor seiner "Pause" in einen oder mehrere Unfälle verwickelt. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Zeugen, sich zu unter der Nummer 0711/6869-0 melden.

