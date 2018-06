Anzeige

Owen (pol) Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr ist ein 29-jähriger Daimler-Fahrer aufgrund Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit in Owen von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei ca. 22.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der 29-jährige Esslinger fuhr vom Parkplatz "Hörnle" unterhalb der Teck in Richtung Owen und kam ca. 100 Meter vor der Einmündung in die K1248 von der Fahrbahn ab. Er überfuhr mehrere Verkehrszeichen und kam in einer Böschung zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Neben einer Blutprobe musste er seinen Führerschein abgeben. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.