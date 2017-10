Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Nachdem ein betrunkener Fahrradfahrer in Lörrach bei der Polizei eine Blutprobe abgeben musste, hat er sich noch mehr Alkohol besorgt - und ist schließlich in der Ausnüchterungszelle gelandet. Die Beamten kontrollierten den 20-Jährigen Donnerstagfrüh, weil er schwankend mit dem Rad unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war betrunken, musste mit auf die Wache und eine Blutprobe abgeben. Danach besorgte er sich wieder Alkohol, trank und legte sich in einem Bankvorraum zum Schlafen. Dort entdeckte ihn ein Frühaufsteher und informierte die Polizei. Die nahm den nun völlig betrunkenen Mann erneut mit auf die Polizeiwache und steckte ihn dort in die Ausnüchterungszelle.