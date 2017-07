Nürtingen (pol) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte laut Polizei eine 47-jährige Aichtalerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Vendelaustraße ereignet hat. Die 47-Jährige war mit Ihrem VW Polo gegen 18 Uhr auf der Vendelaustraße unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärten Gründen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen einen geparkten VW Passat krachte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann die Ursache schnell heraus. Eine Überprüfung ihrer Fahreignung ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Ihr Führerschein wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt und sie musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 12 000 Euro beziffert.

