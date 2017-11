Anzeige

Esslingen (pol) - Seinen Führerschein musste ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag abgeben, nachdem er betrunken gegen den Esslinger Bahnhof gefahren ist. Der 75-Jährige wollte nach Angaben der Polizei um 16.15 Uhr von der Südtangente auf einen Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude einfahren. Hierbei verwechselte der Fahrer vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal seines VW Tiguan, überfuhr den Gehweg und prallte gegen das Gebäude. Durch den Aufprall entstand an dem SUV vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Am Bahnhof wurden eine Klimaanlage und das Gemäuer in Mitleidenschaft gezogen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der VW-Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben.