Lenningen (pol) - Ein 36-jähriger Mann und sein 34-jähriger Beifahrer sind am Samstagabend gegen 20:25 Uhr in Lenningen-Gutenberg über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend gegen einen Baum geprallt. Die beiden Männer befuhren, nach Angaben der Polizei, die B 465 von Lenningen in Richtung Gutenberg. Kurz nach Ortseingang Gutenberg kam der Fahrer, offenbar aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung leicht nach links, überfuhr den dortigen Fahrbahnteiler, beschädigte zunächst ein dort stehendes Verkehrszeichen, entwurzelte einen Baum und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und blieb quer auf der Gegenfahrspur stehen. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Weitere Ermittlungen zum Unfall übernahm die Verkehrspolizei in Esslingen.

Anzeige