Köngen (pol) - Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel ein 34-jähriger Audi-Lenker am späten

Freitagabend auf. Der Autofahrer fuhr die Kirchheimer

Straße in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen her. Erst nach dem

Einschalten des Martinshornes befolgte der 34-Jährige das

Anhaltezeichen der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der

Fahrer offensichtlich und dem Einfluss von berauschenden Mitteln

stand. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er unter Beteiligung

einer weiteren Streife in ein Krankenhaus verbracht und sein

Führerschein beschlagnahmt. Während und im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen äußerte der Beschuldigte, dass die ihn zuvor

kontrollierenden Beamten unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen

würden. Daraufhin wurden die beiden Beamten sowohl auf Drogen- und

Alkoholkonsum kontrolliert - mit negativem Ergebnis, so dass der

34-Jährige nun zusätzlich noch mit einer weiteren Anzeige wegen

falscher Verdächtigung rechnen muss.

