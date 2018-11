Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einer Unfallflucht ist die Polizei Nürtingen in den späten Abendstunden des Freitages gerufen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 21.50 Uhr verständigt, da er sah, wie ein Pkw in der Ersbergstraße gegen einen geparkten Ford Fiesta fuhr und anschließend flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Als Hinweis konnte er ein Teilkennzeichen mitteilen. Bei der Absuche der umliegenden Straßen konnte in der Urbanstraße ein Toyota Yaris mit entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden. Bei der Überprüfung der verantwortlichen 61-jährigen Fahrerin wurde festgestellt, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Durch den Aufprall zog sie sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Nach der erforderlichen Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.