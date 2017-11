Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 25-Jähriger aus Ulm ist in der Nacht zum Sonntag aufgrund seiner Fahrweise einem aufmerksamen Zeugen aufgefallen. Der junge Mann befuhr mit seinem Opel Corsa laut Polizeiangaben die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart, als ihm der Zeuge hinterherfuhr. Nach späteren Angaben des Zeugen fuhr der Mann auf Höhe der Ausfahrt Esslingen/Zell auffallende Schlangenlinien und drosselte später seine Geschwindigkeit auf 20 Km/h runter. Der Zeuge machte die Beamten der Polizei Esslingen per Telefon auf das Auto aufmerksam, so dass die Beamten den Fahrer kontrollieren konnten. Übermäßiger Alkoholgenuss dürfte demnach die Ursache für die gefährliche Fahrweise gewesen sein, weswegen der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde eingezogen und das Auto abgeschleppt.