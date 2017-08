Weilheim (pol) - Ein betrunkener Radfahrer ist am frühen Dienstagmorgen gegen 01.15 Uhr von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen worden. Der 48-Jährige fiel den Beamten auf, weil er ohne Licht auf der Kirchheimer Straße in Weilheim unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Kontrolle nicht nur starker Alkoholgeruch, sondern auch eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille festgestellt. Daraufhin wurde dem Betrunkenen Blut in einer nahegelegenen Klinik abgenommen. Der Radler sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

