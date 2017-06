Großbettlingen (pol) - Anwohner haben am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt, weil

sich ein Kleinwagen an einer Gartenmauer festgefahren hat. Der 21

jährige Fahrer fuhr auf dem Heimweg gegen 05.30 Uhr über die Mauer

und beschädigte seinen Ford Fiesta so stark, dass er nicht

weiterfahren konnte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten

fest, dass der junge Mann betrunken war. Sein Führerschein wurde

einbehalten. An seinem Ford Fiesta entstand wirtschaftlicher

Totalschaden von etwa 2.000 Euro

