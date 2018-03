Anzeige

Neuhausen (pol) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat eine 26-jährige Autofahrerin aus Filderstadt in der Nacht zum Samstag, als sie sich mit ihrem Fahrzeug auf die Heimfahrt begab. Nach Polizeiangaben endete ihre Fahrt um kurz vor 3 Uhr in Neuhausen an der Einmündung der Plieninger Straße zur L1209. Wie die Polizei berichtet, war sie dort offenbar vor einer Ampelanlage mit laufendem Motor am Steuer sitzend eingeschlafen.

Dies wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet. Die eintreffenden Beamten hatten große Mühe, die deutlich alkoholisierte Frau überhaupt wach zu bekommen. Im Anschluss musste die 26-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde ihr Führerschein einbehalten.