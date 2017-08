Ostfildern (pol) – Eine Betrügerbande ist am Donnerstag im Scharnhauser Park unterwegs gewesen. Die Männer täuschten nach Angaben der Polizei vor Passanten vor, für behinderte und taubstumme Kinder Geld zu sammeln. Als die Polizei eintraf, rannte ein Mann davon und entkam. Ein weiterer stieg in einen VW Passat, wurde aber von den Beamten gestoppt. Zeugen identifizierten im Anschluss einen Rumänen in dem Auto als einen der Betrüger. Für alle Personen in dem Fahrzeug wurde ein Aufenthaltsverbot für die nächsten drei Monate im Scharnhauser Park erlassen.

